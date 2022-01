“El rock and roll siempre debe estar vivo”: Elvis Costello, quien lanzó su nuevo disco “The boy named if”

El cantautor inglés Elvis Costello reveló detalles sobre su más reciente lanzamiento musical. Se trata del disco “The boy named if”, donde explora el rock and roll y ritmos suaves cargados de romanticismo.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo en La W, el reconocido cantante contó que trabajó junto a sus compañeros de banda para lanzar la producción con la vuelve a la escena musical. “Es un disco que se hizo en verano de 2020, no podíamos estar de tour y somos tres quienes hemos tocado durante más de 45 años y más de 20 en la banda. Es un disco de rock and roll con baladas”, aseguró.

El álbum “The boy named if”, que se estrenó el pasado 14 de enero, tiene 13 canciones. De acuerdo con el artista, se trata de un viaje desde una niñez hasta el momento en que dicen que “uno debe de dejar de actuar como niño”.

Tal ha sido el alcance de su carrera, que ha llegado a influir en artistas latinoamericanos y justamente en Hey Clockface y Spanish Model, las canciones de su álbum This Year’s Model de 1978, son interpretadas en español.

“Ese sentimiento, el swing y el rock and roll siempre deben estar vivos o se pierde el interés. Hay nuevas voces como Sebastián Yatra y Juanes cantando mis canciones y eso es inspirador, nos abre al mundo”, expresó Elvis Costello.

En la conversación también se refirió a la polémica de una supuesta copia de sus canciones en el tema “Brutal” de Olivia Rodrigo. El músico aseguró que lejos de criticarla, la apoya como artista.

“Si alguien usa toda la melodía haría preguntas, pero no siento que sea el caso, es muy común en las canciones del rock and roll y si una no hubiese surgido, la otra no podría existir. Es difícil creer que ella lo hiciera, hay que alentarla como música”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Elvis Costello, cantautor inglés.