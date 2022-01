Hubo negligencia por parte de la aerolínea: hermana de dueña de perro que murió en un vuelo

Esta semana se conoció un caso de un perro que falleció el pasado 18 de enero en un vuelo de Satena desde Tolú (Sucre) hacia Medellín (Antioquia) en un guacal.

Margarita, hermana de la dueña de Kenzo, contó en W Fin de Semana cómo fueron los hechos. “Nosotros viajamos el martes por el vuelo de Satena, veníamos con los dos perritos y dos gaticos que no dejaron viajar. Cuando empezó el vuelo, nosotros teníamos el guacal en las piernas, me lo hicieron bajar que porque no se podía llevar nada en las piernas. Lo pusimos en el piso y le abrimos el cierre para que sacara la cabeza”.

Narró que les dijeron que “el perro tenía que llevar la cabeza por dentro porque había un inspector y les ponían cargos. El perro lloró mucho todo el camino. Antes de aterrizar, no lo oímos más y cuando abrimos el guacal, el perro estaba muerto. No hubo nada que hacer”.

Margarita indicó que “la semana ante pasada, viajó una veterinaria de Medellín con su perro en cabina, con Satena, en ese mismo vuelo. Siento que hubo demasiada negligencia. Una empresa transportadora tiene que tener un trato para este tipo de situaciones”.

Señaló que “esto nos tiene destrozados a todos. Al perro, ese mismo día lo llevamos para que le hicieran la necropsia y ya el proceso está en manos de abogados. Nos dicen que al parecer a Kenzo le dio un infarto”.

Por su parte, Satena emitió un comunicado diciendo que “de manera previa al vuelo se informa a los usuarios las condiciones de transporte y los requisitos que debe cumplir, que contemplan, entre otras cosas, disponer de un carné de vacunación vigente y un guacal con un tamaño apropiado”.