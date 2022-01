Estoy muy feliz de protagonizar una novela: Pipe Bueno

Con la canción “Perdón si te fallé”, Pipe Bueno y Diana Hoyos protagonizan una nueva novela.

Pipe Bueno estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana y manifestó que “este proyecto me tiene muy feliz y muy ansioso, positivamente, porque le he entregado mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y el empeño para que todo salga bien porque es una profesión a la que respeto. He asumido este reto con toda la altura con la que se merece”.

El cantante indicó que contó “con la suerte de que antes de llegar al proyecto de RCN, acababa de protagonizar una serie de Disney y digamos que fueron tres meses y medio en donde tuve la oportunidad de experimentar. Fue algo muy positivo para mi porque ya tenía el conocimiento de ciertas cosas”.

Sobre cómo hace para pedir perdón, señaló que se “debe ser consciente y avisparse de cuál es su fuerte, entonces por lo menos yo seria muy tonto si no utilizaría mi voz para arreglar mis embarradas”.

Frente a Diana Hoyos dijo que “es completa, aparte de ser actriz, para mí era muy importante que el personaje que estuviese conmigo cantara, y pues Diana es una cantante excelente”.