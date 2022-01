Congresista respondió por la muerte de un perro arrollado por su caravana

En video quedó registrado el momento en que camionetas de la campaña del representante a la cámara Wilmer Carrillo arrollaron un canino en el municipio de Toledo, Norte de Santander; el hecho fue rechazado por animalistas y la población en general pues no se prestó la ayuda para auxiliarlo.

A través de un comunicado el congresista rechazo lo sucedido y cualquier acto de violencia animal, así mismo aseguró que la Fiscalía General de la Nación del área de delitos ambientales y maltrato animal se encuentran al tanto de este hecho.

“El día sábado 22 de enero estuve de visita en el municipio de Toledo y Labateca, Norte de Santander, saliendo de Toledo una de las camionetas de la Caravana conducida por Jesús Castellanos atropelló sin la menor intención, a un perrito que atravesaba la vía”. “Yo me encontraba en un vehículo asignado a mi esquema de seguridad, adscrito por la Unidad Nacional de Protección y no conocimos del hecho hasta llegar a nuestro destino”.

“El vehículo que impactó a la mascota, iba en la avanzada oficial de mi campaña, el día 24 de enero atendí a un funcionario de la Fiscalía General de la Nación del área delitos ambientales y maltrato animal, dónde puse en conocimiento el nombre y la cédula y el número de celular del conductor de la camioneta inmersa en el accidente, además estaré atento a toda la investigación y a lo que ello implique”.

Además, señala el comunicado “lamento el hecho de no haber podido auxiliar al perrito oportunamente, pero nunca fue informado del hecho y por eso no nos detuvimos; rechazo de manera contundente cualquier acto de violencia animal pues me he caracterizado por ser amante de los animales tanto así que tengo perritos en adopción que son parte de la alegría de mi hogar”.

El día sábado 22 de enero un vehículo perteneciente a la Unidad Nacional de Protección asignado el esquema de seguridad del representante, se accidentó en la vía que comunica a Toledo con Chinácota luego el desplazamiento que realizaban por estos municipios.