Sin plata y sin apartamentos: 100 familias estafadas por constructora en Villavicencio

Sigue La W denunció que una constructora llamada HF del Llano SAS está involucrada en una estafa. La empresa vendió un proyecto llamado Multifamiliares El Manantial en Villavicencio, nunca se culminó y además, se vendió dos veces.

Más de 100 familias resultaron involucradas en el caso cuando después de firmar sus promesas de compraventa y comenzar la construcción en el 2015, no responden con los predios ni tampoco con el dinero.

Se sabe que el proyecto, que se vendió inicialmente sobre planos en Villavicencio, prometía la construcción de 12 torres. Algunas familias alcanzaron a entregar la primera cuota de la vivienda pero todo se paralizó con los primeros dos bloques por falta de una licencia de construcción.

Lo que tiene indignados a los afectados es que se contrató a otra inmobiliaria que vendió por segunda vez el proyecto, dejando así a los compradores iniciales sin dinero y sin vivienda.

Javier Agudelo, uno de los afectados, narró parte de su experiencia desde que pensó invertir en esa vivienda. “Compré en el 2016 y quedaron en entregarme en 2017. En diciembre de ese año me comuniqué con ellos y han pasado muchas personas, me informaron que por demoras no lo habían entregado”, aseguró.

Su historia no terminó allí, pues aunque pidió su dinero se llevó una sorpresa. “En abril de 2018 pasé por Villavicencio y dijeron que había problemas en la licencia de construcción, vi que definitivamente no iban a entregar nada y pedí mi dinero. Después resultó que me dijeron que yo desistí y volvieron a vender al apartamento”, indicó Agudelo.

Eduardo Ospina, otro de los afectados por el proyecto Multifamiliares El Manantial en Villavicencio pasó por una situación similar. “Es como un Space, pero en el Meta. El señor Francisco Javier Álvarez Martín sacó el dinero y tenemos conocimiento que se fueron a Miami”, dijo.

Se sabe que la denuncia está en la Fiscalía y fue asignada desde septiembre de 2018 a una fiscalía local. Sin embargo, no se conocen detalles sobre el caso o si hay acciones contra los señalados de estafa en en Villavicencio.