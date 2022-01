Critican a la hija de Petro por la camiseta con la que fue al debate: “me han dicho marihuanera”

Este jueves 27 de enero se dio el primer debate del grupo Prisa Media, dirigido por Roberto Pombo y que convocó a tres de los precandidatos presidenciales que hay en Colombia: Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

El líder de la Colombia Humana llegó acompañado de su hija Sofía Petro, quien escribió en su cuenta de Twitter que fue objeto de varias críticas y comentarios por la camiseta que llevó al debate que decía: “fuerza minga”.

“Ya varios me comentaron que si soy marihuanera por la camisa que llevo hoy: No lo soy, me parece una camisa preciosa y me gusta vestir con mensaje, buen día”, escribió la hija de Gustavo Petro.

De inmediato los internautas comentaron el mensaje de su fotografía y aunque hubo muchos de acuerdo con su postura, hubo otros que la criticaron por no estar de acuerdo con el actuar de la Minga Indígena.

Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez fueron los primeros precandidatos presidenciales que se le midieron al primer debate de Prisa Media moderado por Roberto Pombo, líder de El Gran Reto.