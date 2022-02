“Nos faltó fútbol” Jorge Luis Pinto y Arturo Reyes palpitan el partido de Colombia

Arturo Reyes

Colombia

Arturo Reyes fue técnico interino de la Selección en 2018 y trabajó con las selecciones sub 20, Sub 21 y Sub 23.

Sobre el rival y lo que hay que esperar del partido

“Colombia tiene grandes jugadores y va a hacer un partido equilibrado. Estoy convencido de que hoy va a terminar esa sequía goleadora que traemos. De Argentina podemos decir que ante las ausencias. los jugadores que van a estar van a querer un cupo a Catar así que no será fácil”, dijo Reyes en La W.

Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto fue de los entrenadores más reconocidos en Colombia. Dirigió la Selección Colombia entre el2007 y 2008.

Lo que le faltó a Colombia en las Eliminatorias

“Nos faltó fútbol. No tuvimos lo necesario para vencer los bloques defensivos que nos propusieron en Barranquilla. Todo el mundo sacó provecho del clima, se metieron atrás y eso nos costó. No tuvimos los hombres que pudieran desequilibrar y también tuvimos mala suerte porque también tuvimos opciones”, manifestó Pinto en los micrófonos de La W.

La polémica sobre la sede: ¿Debe seguir Barranquilla?

Al respecto, Pinto explicó: “Colombia debe tener dos sedes, Barranquilla es una plaza extraordinaria y también deben estar Bogotá o Medellín . Muchas cosas de las estaciones favorecen. Traer de Europa a nuestros jugadores en épocas de invierno como diciembre y enero a Barranquilla va a afectar , el jugador no se encuentra 100% disponible . Hay que replantear el tema, los dirigentes deben hacerlo”.