‘Pibe’ Valderrama, contundente con la Selección Colombia: “no le meten un gol ni al arcoíris”

El mítico exjugador de la Selección Colombia Carlos ‘Pibe’ Valderrama fue contundente diagnosticando cuál es el problema de la Tricolor luego de la derrota ante Argentina en las Eliminatorias.

A través de su canal de YouTube, Valderrama aseguró que el problema de los malos resultados no es ni la cancha ni la hinchada. Además, les pidió a los jugadores de Colombia no poner excusas ante su mal juego.

“El problema no es la casa de la Selección, no es la cancha, no es el clima, no es la gente (…). Hay que reconocer cuando se juega mal y no echarle la culpa al público, siempre excusas y menos en el fútbol, hay que jugar”, señaló.

“La Selección Colombia no juega bien, entonces se cabrean porque uno da una opinión. Cuando juegan bien, lo decimos; cuando juegan mal también. No le meten un gol ni al arcoíris, increíble, no sé qué será”, agregó.

Sobre el juego entre colombianos y argentinos, que finalmente terminó 1-0 a favor de los locales y que complicó la clasificación de la Tricolor al Mundial de Qatar 2022, aseguró que ellos no perdonaron con la opción de gol que tuvieron.

“Esos partidos que uno quiere jugar, bacanos. 29 minutos y no había llegado ni Argentina ni Colombia. Un centro, un descuido, un gol de Lautaro Martínez que no perdonó”, dijo.

“Ángel Di María, la figura del equipo, era el que estaba inquietando de media distancia. Faltando un minuto para terminar el primer tiempo la tuvimos para empatar el partido y no somos capaces de hacer un gol”, añadió.

Finalmente, el ‘Pibe’ se enfocó en el número de partidos que la Selección Colombia no marca un gol: siete, igualando la peor racha de un equipo sudamericano en competiciones oficiales.

“Siete partidos sin meter un gol. No hemos jugador bien, pero hemos tenido ocasiones a punta de centros. Todos los goleadores han venido y no son capaces”, afirmó.