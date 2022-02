De la fama a vender mochilas, así se gana la vida el humorista Álvaro Lemmon ‘el hombre caimán’

Álvaro Lemmon, mejor conocido como ‘el hombre caimán’, es uno de los humoristas más reconocidos en Colombia por su trabajo en el programa Sábados Felices; sin embargo, no pasa los mejores años de su vida una vez se quedó sin trabajo.

El cuenta chistes de 75 años fue encontrado por el influenciador Jimmy Humor, como se identifica en sus redes sociales, vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta, para subsistir, pues está pasando dificultades económicas.

Cuando el creador de contenido le preguntó por qué ahora vendía mochilas, ‘el hombre caimán’ le respondió: “Me echaron del trabajo, qué querías tu que hiciera, me toca rebuscármela”; además le dijo que estaba mal, que no tenía con que comer ni donde dormir.

Jimmy Humor invitó a Lemmon a desayunar y allí hablaron de cómo le ha ido vendiendo mochilas, cuando el joven le preguntó acerca del programa y su salida, el ‘hombre Caimán’ se quebró en llanto y le dijo que no quería hablar de eso.

Al ver la situación que atraviesa el humorista costeño, el influenciador que se lo encontró se comprometió a ayudarle a salir de su mala situación económica y le promocionó sus páginas de Facebook e Instagram en donde ‘el hombre caimán’ graba videos para que sus seguidores los usen para saludos de cumpleaños, celebraciones, activación de negocio, entre otros.