El contrato de trabajo de Francisco Barbosa con la Universidad Sergio Arboleda.

En el marco de los graves señalamientos que ha hecho el abogado Leonardo Espinosa sobre los negocios de Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, pasó casi desapercibida una de las afirmaciones más preocupantes.

Según el denunciante, dentro de una nutrida nómina paralela de personas que le han cobrado a la universidad pero, que, realmente no cumplen con las tareas contratadas, está el actual fiscal general, Francisco Barbosa.

Barbosa, de acuerdo con la afirmación de Leonardo Espinosa, tuvo contrato de catedrático mientras era consejero presidencial, pero en ese período solo fue dos veces a la universidad y no a dictar una clase propiamente dicha, si no a sostener charlas con estudiantes. Dos conferencias y no una clase regular.

Pues bien, tengo copia del contrato de trabajo entre el ahora fiscal, Francisco Roberto Barbosa Delgado, y la Universidad Sergio Arboleda, por esta última firma el vicerrector administrativo Jorge Noguera Calderón, hermano del rector Rodrigo Noguera. Todo queda en familia.



El pago mensual era puntualmente de 6 millones de pesos que recibió Barbosa aunque no diera las clases. El término del contrato de trabajo empezaba del 12 de marzo de 2019 y terminaba el 11 de marzo de 2020.

El tema está en que el catedrático Barbosa fue elegido fiscal el 30 de enero de ese año, es decir mientras el contrato estaba vigente.

El denunciante, Leonardo Espinosa sostiene que el ya elegido fiscal Barbosa quería que le extendieran el acuerdo, y seguir recibiendo sus 6 millones mensuales, que a nadie le caen mal sobre todo cuando son por no hacer nada.

Espinosa que en ese momento era decano ejecutivo de la Facultad de derecho, le pidió concepto al director del departamento de derecho público sobre la legalidad de extender el contrato.

Ese director de derecho público para esos días era el doctor Jorge Enrique Ibáñez, actual magistrado de la Corte Constitucional, quien me confirmó que había expedido su concepto negativo a la prórroga del contrato del fiscal Barbosa.

La razón era una sola: La ley establece un límite de cinco horas semanales para que un funcionario judicial pueda ocuparse de actividades académicas y con ese límite, era virtualmente imposible que cumpliera con la exigencia laboral. También hay copia del concepto jurídico.

Así las cosas, solo me faltaba conseguir la versión del señor fiscal Francisco Barbosa a quien le mandé un amable correo electrónico ese mismo día preguntándole si era cierto que había cobrado el sueldo sin impartir clases, ni haber efectuado investigaciones académicas en la Sergio Arboleda.

Asimismo, le pregunté si había querido proseguir con el contrato (una verdadera corbata) después de su elección como fiscal general.

Cinco días después de haberle enviado estas sencillas preguntas, el señor fiscal general no ha respondido.

Como sea, la investigación por las presuntas irregularidades en la Universidad Sergio Arboleda continúa en el Ministerio de Educación y en la alcaldía de Bogotá.

El próximo martes 8 de febrero, la directora distrital de inspección, vigilancia y control tiene citado al abogado Leonardo Espinosa para que amplíe sus denuncias sobre lo que, según él, viene pasando en el alma máter del presidente Iván Duque.

