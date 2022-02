“Ni mi hermano ni yo tenemos relación con el narcotráfico”: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba aseguró que ella y su hermano Álvaro Córdoba no tienen relación con el narcotráfico y grupos armados. Foto: Colprensa

Este jueves las autoridades capturaron con fines de extradición a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, requerido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, presuntamente vinculado con las disidencias de las Farc.

Tras la captura de su hermano, la exsenadora Piedad Córdoba salió en defensa de su familia y aseguró que se trata de un “montaje judicial”.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que ni ella ni su hermano tienen que ver con el narcotráfico ni con grupos armados. “Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial.”

Asimismo, dio a conocer que denunció ante la Comisión de la Verdad los, según ella, “sucesivos montajes” en su contra. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”.

Por otra parte, Córdoba aseguró que su hermano fue capturado el día 02 de febrero y hasta este jueves las autoridades dieron a conocer la captura. “¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy?”.

Por último, pidió que se sustenten las pruebas que tienen en contra de su hermano Álvaro Córdoba.