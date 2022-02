“Quiero llegar a las Grandes Ligas y ganar una Serie Mundial” José Mosquera

Sensaciones a casi un día del triunfo

“Todavía no me la creo. Ver cómo los muchachos están contentos y verles ese corazón de orgullo que sienten al representar al país me llena de muchas sensaciones pero indiscutiblemente esto es algo histórico, una hazaña que nos pone en la lupa de todo el mundo sabiendo que tenemos mucho talento en este deporte. Esto es un premio para todos lo que han apoyado el béisbol en Colombia”

El reto de conformar el equipo ganador

“Desde que consolidamos el roster veníamos pensando en la Serie del Caribe. Siempre dije que Caimanes fue un equipo que se armó para pelear el campeonato desde el primer día y las experiencias pasadas en la serie me dieron una idea de los extranjeros que tenía que traer y de cómo conformar el grupo y del corazón que requiere ponerse la camisa de Colombia en estos eventos. Este es el resultado de no salir a ver qué pasa, este es el resultado de todo un año de trabajo.”

¿Sueña con llegar a las Grandes Ligas”

“Quiero llegar a las Grandes Ligas y ganar una Serie Mundial. No puedo ponerme techo en mis sueños porque me pondría como una persona mediocre. Ahora mismo no podemos aspirar a algo más grande en el béisbol de invierno que ganar una Serie del Caribe y a mí se me ha dado con sólo 35 años. No sé si esto se pueda repetir tan seguido”

*Con colaboración del Departamento de Comunicaciones de Caimanes de Barranquilla