Reacciones a propuesta del alcalde de Cartagena de mantener peajes internos

Cartagena

En medio del anuncio de una contrademanda presentada por la alcaldía de Cartagena contra la Concesión Vial de Cartagena SA, que administra los peajes internos de la ciudad, el alcalde William Dau reversó en una de sus posturas más radicales en campaña y luego en el cargo: la necesidad de desmontar los peajes internos.

“La intención mía es dejar unos peajes bastante más modestos de lo que se venía aplicando y reconociendo que la mayoría, el bulto del mantenimiento se debe al deterioro causado por los camioneros, la sociedad portuaria y por los demás muelles, y esos grandes camiones cargados de contenedores y de ahí es de donde debe salir el gran bulto del mantenimiento de las vías de ahí es de donde debe salir el gran bulto del mantenimiento de las vías. Además de eso debemos dejar los peajes para subvencionar parcialmente la operación de Transcaribe, para seguir desarrollando nuestro sistema de transporte masivo”, indicó el mandatario.

Su pronunciamiento empezó a ser criticado, porque el desmonte de los peajes fue uno de los caballitos de batalla de Dau cuando hizo campaña para llegar al Palacio de la Aduana y porque los peajes internos han sido ampliamente rechazados por los cartageneros.

Álvaro Royo, un ingeniero cartagenero radicado en la China y quien respaldó a Dau en campaña, indicó en La W que el anuncio del mandatario es una puñalada por la espalda para la ciudad.

“El alcalde dio una noticia buena y una mala y la muy mala es esta de decir que va dejar peajes para financiar el mantenimiento de vías que afectan el corredor de carga y también para financiar Transcaribe. Y por qué no atacar el mototaxismo y por qué no chatarrizar más si son los que se están llevando los pasajeros de Transcaribe”, expresó Royo.

Además, según el ingeniero, el alcalde Dau debe revisar la forma en la que se está pagando el sistema de transporte masivo a los privados que lo operan “porque hay unas empresas que cobran ahí por kilómetros recorridos más no por pasajero montado, entonces a los privados no les interesa si hay pasajero o no, entonces no presionan al Distrito para que solucione el problema del mototaxismo que está desbordado”.

Royo indicó que “no se solucionan los problemas de fondo, lo más fácil es dejar los peajes y qué, que siga pagando la gente que tiene carro y la gente que está comercializando en la ciudad por la operación de los camiones y por la operación de Transcaribe, me parece realmente ridículo”.

Otras de las reacciones sobre esta propuesta de Dau llegan desde los gremios de la capital de Bolívar. Desde la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Bolívar, Mónica Fadul, su directora ejecutiva, indicó que “el sistema de transporte colectivo, con toda la importancia que él representa para la comunidad, debe ser defendido y si está necesitando de los recursos para su preservación y es factible que provengan del uso de la vía, pues es una gran oportunidad”.

Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo de Consejo Gremial de Bolívar indicó que la ciudad no puede perder la fuente de financiación que han representado los peajes. “Perder esa fuente significa que tocaría sacar recursos de otras fuentes para invertirlos en vías y temas de movilidad, por lo tanto, los peajes son importantes y funcionan como una fuente importante para que quien use una vía pague por ese uso, por su puesto se pueden aplicar mecanismos para generar tasas diferenciales”.