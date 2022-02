Diputado armó escándalo al descubrir que la gente pagaría para sacar citas de pasaporte en Bucaramanga

A gritos se agarraron Camilo Arenas, secretario administrativo de Santander, y el diputado del partido Alianza Verde Ferley Sierra, quien llegó a la oficina de pasaportes en Bucaramanga, al asegurar que sí hay corrupción en la tramitología del documento.

Con pruebas en mano, aseguró que, en la mañana de este 9 de febrero, llegó con una mujer que llevaba el nombre de “Laura” y que tenía una estampilla comprada y ahí sí la dejaron entrar, es más, mostró que el trámite fue muy efectivo.

Primero, Sierra hizo el recorrido, sin grabar, en donde aseguró que desde la portera hasta quien saca las citas, saben a quién deben dejar pasar, refiriéndose a que esto sería una red.

El diputado reveló en el la transmisión en vivo que hizo a través de su Facebook, cómo son las instrucciones que le envían a las personas a través del WhastApp.

“Debes decir que se las autorizó un amigo de la Gobernación, si preguntan el nombre, dicen que la comisión me dijo que no diera el nombre por seguridad. Usted no tiene porque comprobar que no pagó la cita, están metiendo presión para decirle a la gente, si ustedes llegan a decir, el bulto se lo llevan ustedes que hicieron la tramitología de pagar”, dijo.

Posteriormente, a gritos, se enfrenta con el secretario Camilo Arenas, quien le aseguró que no hay corrupción, sin embargo, el diputado Ferley, le muestra los recibos que pagó una de las personas para poder sacar la cita de una manera, casi inmediata.

Arenas en medio de los gritos dijo que quien tiene denuncias lo haga.