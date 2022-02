Esperamos que ninguna asistencia militar rusa en Venezuela afecte a Colombia: Duque

Luego que el presidente Iván Duque se reuniera con el primer ministro, Xavier Bettel en Luxemburgo para hablar sobre temas tecnológicos, económicos y sociales que incluye la situación de los migrantes venezolanos; ambos se refirieron a la preocupación que causa la presencia de militares rusos en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Hemos tenido una reunión con el embajador ruso en Colombia tras las tensiones entre Rusia y Ucrania, hemos escuchado declaraciones de que si la situación se complica enviarían más militares. Nosotros no queremos una batalla geológica, es una situación horrorosa del régimen que otro una los asesinos más brutales de la historia. Ninguna asistencia militar será usada contra Colombia, eso es lo que esperamos y todos debemos estar conscientes de la situación”.

Por su parte, el ministro Bettel aseguró que no se puede dividir de nuevo el mundo, “el dinero está para ayudar al pueblo y no a un régimen. No quiero entrar en algunos debates, yo recuerdo la guerra fría y no quiero volver a entrar en periodos de guerra fría donde tenemos que elegir entre el oeste y este, sería terrible. Seamos prudentes, no intentemos dividir el mundo. El multilateralismo es la solución, sería una pesadilla tener que elegir a donde pertenecemos”.