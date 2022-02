Sandra Villadiego insistió sobre su aspiración política pero le dije que no tendría el aval por la Colombia Humana: David Racero

Colombia

Por primera vez, Sandra Villadiego habló en un medio de comunicación sobre su exclusión de la lista del Pacto Histórico.

De esta manera, y en entrevista con Daniel Coronell en el Reporte Coronell explicó su situación y reafirmó su posición de que no va a renunciar a la lista del Pacto Histórico.

“El doctor Dario Racero me dice a mi a mí que porque no tomo, porque no aspiro como Representante a la Cámara o en la lista del Pacto Histórico, yo empiezo precisamente a organizar el tema, hablé con mi compañero Roy Barreras, yo me he inscrito legalmente en la lista, no hay nada ilegal, yo entregué los documentos en el partido y fue aprobada mi documentación (...)”, dijo Sandra Villadiego.

Sin embargo, y en respuesta a este argumento, David Racero, quien también habló en el Reporte Coronell le recordó a Sandra Villadiego que el espacio que tuvieron en la oficina de Gustavo Petro, donde estaba Villadiego, no era una reunión política, pues “cuando se presentó la oportunidad de la opción que ella dice de poder aspirar al Senado se le dice que no es posible y yo le digo que por Colombia Humana no va tener el aval”, explicó Racero.

Agregó el Representante a la Cámara: “ella empieza a insistirme, tengo los chats y los voy a publicar en Twitter. El problema no es ella o que tenga un problema de justicia, los delitos no son de sangre, pero hubo un acuerdo en el Pacto Histórico en propiciar candidaturas lo más limpias posibles”.

Por esa razón, no se le puede dar el aval a personas que de cierta u otra manera han estado involucradas en temas judiciales, indicó Racero. “Nosotros somos elegidos a nombre de una colectividad, cuando hay una sospecha de una condena por parapolítica no puede estar”.

De igual manera, el Representante a la Cámara sobre la aspiración al Senado de Sandra Villadiego enfatizó: “Yo no tengo nada que ver con ese aval”.

FInalmente, David Racero le dijo a Daniel Coronell que el señor Rangel, quien es el esposo de ella (Sandra Villadiego), tuvo un proceso por parapolítica sobre el que la señora Villadiego ha insistido que fue por una persecución política.