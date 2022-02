“Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro”: Alejandro Char

El exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial, Alejandro Char, hizo duros señalamientos contra el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en medio de su recorrido por el Caribe.

A través de su cuenta de Twitter escribió: “Petro solo va al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político: alcalde, senador y hasta diplomático de Samper. Pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da”.

Una hora más tarde, Petro respondió a estas descalificaciones desde un debate presidencial en la Universidad del Norte.

“He ido al Caribe a liberar un pueblo, mi pueblo, de mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado. Decenas están en la cárcel y aún, faltan más”, trinó.

Incluso, el presentador y actor, Agmeth Escaf, quien es candidato a la Cámara por el Pacto Histórico en el Atlántico, también le hizo fuertes cuestionamientos a Char, pese a que era muy cercano a él.

“Se lo habrías podido decir frente a frente de haberte atrevido a ir al debate. Pero no, decidiste no dar la cara y, una vez más, le huiste al debate en Uninorte. ¿Y desde cuándo los votos del Caribe son tuyos Alex? Esta no es tu finca”, dijo.