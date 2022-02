Alcalde de Bucaramanga advirtió que “volarán cabezas” si no avanzan arreglos en parque

Un fuerte llamado de atención hizo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, al secretario de infraestructura, Iván Vargas, y a los trabajadores que están en el parque Solón Wilches, debido a que hay demoras extremas en el arreglo de la vía que colinda con el colegio San Pedro Claver.

En video se evidenció el “jalón de orejas” que hizo el mandatario, exigiendo explicaciones de por qué las remodelaciones no avanzan, dado que iniciaron en septiembre del 2021.

Como advertencia, le dijo al secretario que si no culminan las obras, en 15 días serán despedidos.

"Esta obra cuánto lleva, cinco meses, me van a decir que en cinco meses eso no estuvo planeado? qué pasa si en 15 días no están estas vías, quién pone la cara, quién responde? que quede grabado, 15 días para las obras, eso no puede seguir así, esto no es una mamadera de gallo, espero que si se va la cabeza del secretario, se van otras adicionales, ¿está claro?", decía el mandatario.

Este parque tiene vías sin pavimento, andenes inhabitados y gran cantidad de escombros y materiales de construcción que no dejan bien la “ciudad de los parques”.