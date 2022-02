Denuncian a hija de Marbelle por haber golpeado a una mujer que le pidió que usara el tapabocas

Una mujer, identificada como Ana María en redes sociales, denunció públicamente a Rafaella Chávez, la hija de la reconocida cantante Marbelle, por presuntamente haberla golpeado luego de que la agredida le pidiera que usara el tapabocas.

“Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. ¿Quién puede ayudarme?”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de @marbelle30 le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/3mH1wLvZh3 — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

Junto a su mensaje adjunto dos fotografías de cómo quedó después de la agresión y como se ve en las imágenes quedó con la boca rota, por lo que se dirigió a un centro de salud para ser atendida.

“Hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia”, complementó su denuncia la agredida.

Por su parte, Rafaella publicó en sus redes sociales un comunicado sobre la denuncia de la que la acusan y señaló que es falso, que está afectando su buen nombre y que cuando sus abogados la autoricen saldrá a aclarar la situación.

“He sido protagonista de una situación que se ha tergiversado y viralizado siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre. Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen”, dice parte del comunicado publicado por la hija de Marbelle.