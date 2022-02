El hijo de Cristiano Ronaldo es fichado por el Manchester United

Cristiano Ronaldo junto a su hijo (Photo by Denis Doyle - UEFA/UEFA via Getty Images) / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Cristiano Ronaldo Jr. pretende seguir los pasos de su padre y este viernes se confirmó el fichaje de la joven promesa en el Manchester United de Inglaterra.

El pequeño Cristiano llega al Manchester con 11 años para hacer partde del equipo de la categoría y después de haber hecho su paso en las inferiores de la Juventus de Italia donde, según información recogida por diferentes portales, logró marcar 58 goles y brindar 18 asistencias.

El fichaje se hizo oficial tras publicación en el Instagram de Gerogina, esposa de Cristiano Ronaldo, en donde posó con el hijo del goleador portugués enseñando la camiseta con el dorsal 7, número con el que ha hecho historia su padre.

En días pasados Cristiano Ronaldo ya daba señales de este fichaje después de una foto en la que jugaba con su hijo y en la descripción añadió “presente y futuro”.

En oportunidades anteriores ‘El bicho’ ya se había pronunciado por el futuro de su hijo en el futbol, “veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta” afirmó Cristiano Ronaldo.