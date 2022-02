Luis Díaz maravilló a un ganador del Balón de Oro con su estreno en Premier League

Las primeras semanas de Luis Díaz en Liverpool han sido inmejorables. El pasado domingo jugó su primer partido vestido de rojo y realizó una asistencia a Takumi Minamino en la FA Cup. Y este jueves, el colombiano tuvo un destacable debut en la Premier League ante el Leicester City, en lo que fue victoria para los dirigidos por Jürgen Klopp por 2-0.

Entre tantos elogios hacia el jugador de 25 años, resalta el que hizo Michael Owen, el exfutbolista inglés que ganó el Balón de Oro en 2001 y que quedó encantado con el primer partido de Luis Díaz en una de las principales ligas del mundo.

Owen, es analista en el canal deportivo británico ‘BT Sport’, donde aprovechó para comentar sobre el guajiro en el entretiempo del juego: “En lo personal, me encanta lo astuto que es Luis Díaz. Después de los primeros 15 minutos, estamos babeando por él”.

Posteriormente, el ex Real Madrid, Manchester United, Newcastle, entre otros, resaltó: “No me malinterpreten, no ha hecho nada en particular que te haga pensar, ‘ha creado una oportunidad increíble’, pero me encanta su agudeza. Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa correr hacia los jugadores y vencerlos”.

Sobre su adaptación al equipo de Jürgen Klopp, comentó: “Realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante. Un jugador brillante que hemos visto antes y ya en una aparición fugaz parece que se adapta a esa camiseta roja”.

El próximo partido donde Luis Díaz podría tener minutos, e incluso ser titular con base en lo mostrado este jueves, será el domingo en condición de visitante ante el siempre complicado Burnley.