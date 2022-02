Situaciones de orden público motivan suspensión de clases en El Zulia

Los padres de familia del área metropolitana de Cúcuta, fueron informados sobre la suspensión de clases por la situación de violencia que se ha presentado en las últimas semanas en el departamento y zona metropolitana de Cúcuta.

Los habitantes señalan que al menos tres sedes educativas de la zona rural del municipio de El Zulia, no hay clases, ante el riesgo para la comunidad educativa.

Esto dijo uno de los habitantes a W Radio “la rectora nos indicó, que por la situación de inseguridad y el comunicado que ha circulado en la región, no hay clases en varias sedes del municipio de El Zulia, en el colegio la Angelita, colegio Risaralda de la Ye de Astilleros y el colegio Calasanz de Camilandia; en esos tres colegios no hubo clase hoy”.

“En la zona cafetera está el colegio Florentino Blanco, la gente vive alrededor del colegio, no tienen que trasladarse mucho, pero los profesores están evaluando las condiciones de seguridad”. Señaló el líder

Hugo Cárdenas, fiscal de Asinort aseguró a W Radio que en zona rural de Cúcuta, la falta de transporte impidió que los docentes lograran llegar a las instituciones educativas.

“Hay una alerta en seguridad, por un comunicado que ha emitido una organización al margen de la ley en la región, por esta razón, las empresas de transporte no están funcionando y los profesores no han logrado viajar.

“Algunos profesores se presentaron ante la Secretaría de Educación y en Asinort, nosotros exigimos que existan las garantías necesarias y pedimos a todos los grupos al margen de la ley y a las autoridades para que se pueda prestar el servicio educativo, estamos dispuestos y haciendo un esfuerzo sobrehumano”.

“Estamos tratando de recuperar el proceso pedagógico con los niños, pero no podemos asistir a las aulas porque no hay transporte, hasta el momento no ha sido posible llegar a las sedes educativas del municipio de El Zulia y zona rural de Cúcuta”. Señaló

Los educadores, se presentaron ante la Secretaría de Educación y Asinort para exponer los casos y las condiciones de seguridad.