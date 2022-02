La cultura colombiana se toma las páginas de The London Magazine de la mano de Ella Windsor

Ella Windsor, literata, colaboradora y curadora del especial sobre la cultura colombiana en The London Magazine

Londres

Gracias a su importante trabajo realizado en América Latina, Lady Gabriella Marina Alexandra Ophelia Kingston, mejor conocida como Ella Windsor, fue invitada por la revista The London Magazine, la publicación más antigua de arte y literatura del Reino Unido, para hacer una colaboración y curaduría dedicada a este continente en su más reciente edición.

Así, en vista de su amplio conocimiento sobre la literatura colombiana, la literata británica eligió a Colombia y su cultura.

“Soy gran fanática de Pedro Ruiz y su obra”, comentó Windsor en diálogo con W Fin de Semana, al argumentar las razones de su interés para incluir obras del artista en la revista. Además, hizo énfasis en la importancia de Ruiz sobre la cultura y los símbolos del país.

De esta manera, Windsor no solamente es amante de la literatura y el arte colombiano, sino que también gusta de su música y se declaró fanática de Totó la Momposina. Al mismo tiempo, la literata británica aseguró que también se encuentra incursionando en el género brasileño de la bossa nova, que también ha inspirado su trabajo.

De esta manera, la curadora del especial dedicado al país ‘cafetero’ en The London Magazine espera que su trabajo cuente con una buena acogida al otro lado del Atlántico: “Ojalá sea una mirada no solo hacia varias regiones del país, sino hacia varias voces. Eso es lo que me interesa, la variedad de la gente y la cultura”.

Por último, y para hacer honor a su conocimiento literario de Colombia, Ella Windsor habló del Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez: “Me encantan sus cuentos como ‘Del amor y otros demonios’ o ‘El hombre viejo con las alas enormes’, estas historias me impactaron mucho”.