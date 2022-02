Proponen declarar emergencia educativa en Cúcuta

Desde el año pasado, los concejales vienen advirtiendo las inconsistencias para el retorno a clases con normalidad. El panorama es preocupante en la ciudad de Cúcuta por la falta de los convenios en transporte escolar y plan de alimentación, que ha dejado en jaque a docentes y rectores.

El concejal Jesús Sepúlveda, promueve una solicitud para que el alcalde declare la emergencia educativa y así la administración pueda tomar las medidas que apremian al sector educativo.

"Todo el 2021 advertí como concejal, que no estábamos preparados para el retorno a clase, llegó el 2022 y aún no tenemos las condiciones necesarias, para retornar a la presencialidad al 100%. El concejo de Cúcuta aprobó los dineros suficientes para el PAE 2022 y por una serie de circunstancias aún no tenemos Plan de Alimentación Escolar".

"Señor alcalde, le propongo que declare la emergencia educativa y que le permita a usted, tomar decisiones extraordinarias, para poder retornar a la presencialidad de los niños y niñas, son 105 mil estudiantes del servicio público educativo que están esperando alcalde poder retornar con las condiciones necesarias". Señaló el concejal

En las mesas de trabajo desarrolladas por los órganos de control y Asinort, se ha conocido una fecha tentativa, para el próximo 20 de febrero, donde se conocería el nombre del operador y se podría dar inicio al Plan de Alimentación Escolar.

Asinort ha exigido, después de dos semanas de regreso a clase, la administración local responda con sus responsabilidades.

Hugo Cárdenas, fiscal de Asinort aseguró "la última información que conocimos de Cúcuta, es que el próximo 20 de febrero, estaría ya definido el PAE, con un número bastante importante de almuerzos y refrigerios, sin embargo, nosotros lo que hemos solicitado a la secretaría es que se dé cumplimiento". Señaló

Las autoridades también han advertido las difíciles condiciones en que se encuentran varias instituciones educativas y la necesidad de ampliar las instalaciones de algunos colegios.