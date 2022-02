Coordinador de campaña de Aida Merlano dice que los Char no querían que ella llegara al Congreso. Foto: Colprensa( Thot )

Este martes ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró Rafael Rocha, quien ejerció como coordinador de campaña de Merlano en 2018 y cuyo testimonio es clave para que el alto tribunal entienda cuál fue el proceso de compra de votos que terminó con la elección de la congresista.

Según Rocha “una muchacha que había trabajado en la campaña me estaba diciendo que los votos en las Alcaldías como no había quién los cuidara, los anulaban y ponían enmendaduras para anular el voto. Muy a pesar de que hicieron hasta lo imposible para que no ganara pues terminó ganando, sacó los votos que necesitaba”.

El entonces asesor sostuvo que en el círculo que él se movía “siempre se hablaba que los Char u otros políticos que le tenían rabia a ella por muchas razones en la mesa de votación le anulaban los votos”.

Sin embargo, uno de los intervinientes reprochó a Rocha para que explicara por qué si los Char invertían en esa campaña querían que se anularan los votos, “pues a mí eso se me hizo raro”.

Según el coordinador de campaña, él aportó 48 millones de pesos para que la hoy prófuga de la justicia llegara al Congreso; dineros que se emplearon en logística “para llevar y traer gente, los mototaxistas, los carricoches y todas esas cosas”.

No obstante, aclaró que ese dinero salió de sus recursos y no entró a la campaña de manera formal.

Así mismo, el exasesor aseguró que vio a Julio Gerlein llevando dineros y cheques en bolsas “lo metían en un baño que había en la oficina de Eduard Martínez. Según el compareciente “el músculo financiero de Lilibeth Llinás era de Cambio Radical, el de Merlano el partido Conservador. Sé que fue Julio Gerlein”.

Además el compareciente mencionó el banco Servifinanza, propiedad de la familia Char, como uno de los aportantes a la campaña.

La diligencia se adelantó en medio de la investigación que adelanta la justicia para determinar los responsables en el delito de compra de votos por el que fue capturada la hoy prófuga de la Justicia Aida Merlano.