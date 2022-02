La difícil confesión de Agüero: “Juego al fútbol tenis y me ahogo”

La vida de Sergio Agüero dio un giro de 180 grados luego del partido con el Barcelona ante Alavés el 30 de octubre de 2021, cuando a los 41 minutos sintió una molestia en su pecho que lo hizo salir sustituido. Lo que él no imaginaba era que esa sensación eran signos de un problema cardíaco que lo iba a obligar a retirarse del fútbol con apenas 33 años.

La arritmia cardiaca que padece el argentino está siento tratada, de hecho, hace unas semanas bromeó con un el dispositivo que tiene instalado en el pecho en el que se monitorea su corazón, “soy Iron Man”, expresó.

Del mismo modo, el mítico jugador del Manchester City volvió a hacer uno de sus populares ‘streams’ en su cuenta de Twitch, donde responde preguntas que le hacen sus seguidores, haciendo una fuerte confesión sobre su estado físico.

“Qué loco todo esto. Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr. La vez pasada jugué al fútbol tenis y me ahogo. Siento que el corazón ‘va al palo’, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, stremeando”, dijo.

De momento, el exfutbolista se mantiene en reposo absoluto debido a su condición física que pudo haber sido derivada de una infección por un virus que tuvo en algún momento de su vida, pero que no tiene que ver con el coronavirus o la vacuna, según contó su cardiólogo Roberto Peidro.