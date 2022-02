Denuncian que en colegio en Bogotá estudiantes tienen que recoger el refrigerio del piso

Bogotá

A través de redes sociales, se viralizó la denuncia de un padre de familia que asegura en el colegio distrital la Concordia, ubicado en la localidad de la Candelaria en Bogotá, una docente sin ninguna explicación decidió que los estudiantes, recogieran su refrigerio en el piso.

“La señora puso a recibir los niños del piso, entonces, me parece inaudito como si ellos fueran animales, la docente se le dio la gana, sin mirar que estamos en pandemia, no se porque ella toma esa decisión, no debería ser así,” denunció Juan Carlos Monsalve.

En el video, se ve cómo cada estudiante por varios minutos, realizan la fila para que se les pueda ser entregado el refrigerio. Al llegar se tienen que agachar y sacarlo al parecer de una bolsa.

Además, agregó el padre de familia que “los estudiantes se sintieron muy mal porque primero los hacen cumplir un protocolo de bioseguridad y vea lo que hacen, mi hija pues al ver esto decidió grabar, porque le pareció el colmo, esperamos una explicación por parte del colegio y de la Secretaría de Movilidad.”