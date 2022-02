Comandante de FAC tomará acciones legales contra padre de militar muerto de accidente en Feria de las Flores

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Ramsés Rueda, por medio de una carta enviada a W Fin De Semana, se refirió al caso que el pasado 12 de Febrero recordamos en la sección #PaísSinmemoria.

Se trata de la muerte del técnico subjefe Jesús Lacides Mosquera y el Técnico Sebastián Gamboa, quienes cayeron desde una cuerda de un helicóptero en la feria de las flores en Medellín en 2019 y perdieron la vida.

Los familiares denunciaron en W Fin de Semana que dos años y medio después del accidente, aún la FAC no se ha pronunciado sobre los resultados de las investigaciones de las cuales incluso participó el FBI. Además el padre del subjefe Jesús Mosquera aseguró en la W que la FAC quiere hacerle ver a los colombianos que esto se trató de un accidente, cuando según él, no fue así. Escuche la entrevista acá:

Play/Pause ¿En qué va la investigación sobre los dos miembros del Ejército que murieron al caer sosteniendo una bandera? 19:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1644673198_526_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Por su parte, el general Ramsés dijo por medio de esta misiva que debe admitir que una de sus frustraciones con respecto a este caso ha sido el no haber podido responder a los colombianos, dentro de los 15 días siguientes al accidente, la causa del mismo, tal como lo había anunciado.

Dice la carta: “Contrario al título de la sección del programa en mención: Un país sin memoria, nosotros no olvidamos a nuestros hombres y no ha habido un solo día en el que no los recordemos, porque el dolor de perderlos, así como, la forma en que los perdimos, es tan grande como el sentimiento de impotencia de no poder comunicar a familiares y al país cuál fue la causa de este accidente.

Desde el mismo día del hecho, tanto la Justicia Penal Militar como la Fiscalía, en uso de sus atribuciones legales, iniciaron las respectivas investigaciones de carácter penal; así, para su adelantamiento, la Fuerza Aérea Colombiana suministró toda la información que le fue requerida y que se hallaba en poder de la Institución, coadyuvando con la administración de justicia y el esclarecimiento de la verdad. No obstante, la FAC procedió a iniciar su propia investigación de seguridad operacional, y fruto de la experticia que tiene la Institución en la investigación de accidentes aéreos, aunque de manera preliminar tenía prácticamente establecidas las causas del mismo, simplemente NO me es posible hacer público el resultado, como quiera que lo correcto es cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas con la reserva legal del caso, tal y como las debe respetar cualquier ciudadano.

Sin embargo, el hecho que yo, como funcionario público, deba observar el debido proceso y la reserva sumarial no significa que estemos “enmascarando un asesinato” para “acallar voces” de uno de nuestros hombres, quien, presuntamente, como afirmó en su programa el señor Jesús Mosquera, padre del Técnico Subjefe Jesús Lácides Mosquera López” dice el oficial Ramsés.

Además aseguró que le solicitó a la Fiscalía, adelantar las acciones legales a que haya lugar contra el Señor Jesús Mosquera por su pronunciamiento " público y sin fundamento, señalando como “asesinos” a los integrantes de nuestra Institución, pasando por encima de sus derechos constitucionales.” .

Esta es la misiva: