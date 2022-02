Por segunda vez amenazan a trabajadores de la cárcel en Sabanas de San Ángel

El temor se apodera nuevamente del municipio de Sabanas de San Ángel, luego de que se conociera una nueva amenaza al parecer por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dirigida a los encargados de la construcción de la cárcel en esta zona.

A través de un panfleto, les piden que no sigan trabajando en la obra “en días anteriores se les comunicó muy respetuosamente de manera presencial y han hecho caso omiso a lo comunicado anteriormente. No nos hacemos responsables por aquellos que puedan quedar en medio del fuego cruzado. Nuevamente, les reiteramos muy respetuosamente que acaten la orden que se les hizo saber con anterioridad, ya que no queremos que ningún personal vaya a laborar hasta nueva orden”, dice el comunicado.

Sobre la presunta amenaza, el comandante de la policía del Magdalena, coronel Andrés Serna Bustamante manifestó que se está realizando el análisis del documento por parte de la policía de inteligencia, para confirmar su veracidad.

“Es importante manifestar que el ejército nacional y la policía se encuentran prestando su servicio de seguridad en el municipio, continuaremos realizando las actividades de seguridad, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación estamos adelantando la investigación judicial”, dijo Andrés Serna Bustamante, comandante de la policía del Magdalena.

Cabe recordar que el pasado 10 de febrero, un grupo de hombres armados llegó a la zona donde se construye la cárcel y, con amenazas, mandaron a desalojar de la obra a todos los trabajadores.