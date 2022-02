“Esta historia va más allá de un concurso de belleza”: Bárbara López sobre ‘Señorita 89′, la nueva serie del canal Starzplay

Llega una serie a Starzplay, se trata de ‘Señorita 89′, un thriller dramático detrás de la Mujer creadora de la jauría, Lucía Puenzo.

Dicha producción cuenta una historia en el México de los 80. La historia sigue a Concepción, la matriarca del certamen de belleza más importante del país quién lleva a 32 chicas a su finca ‘La Encantada’. Dichas finalistas, experimentarán un duro entrenamiento de tres meses hasta llegar al concurso de Miss México, evento tradicional en el país.

“Era un eventazo que veíamos, la familia siempre veía esos programas y entraban a juzgar las piernas y sonrisas como lo más normal del mundo”, dijo Itze Salas para Contrarreloj.

Y aunque solía ser algo normal en México, algunas de las mujeres no estaban muy de acuerdo con dichos concursos, como es e caso de Itze Salas, pues asegura que se trata únicamente de estereotipos falsos y machismo y no de resaltar la “belleza” de la mujer.

“Yo asumí que ya estaban extintos, me sorprende ver que siguen habiendo estos concursos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, algo que cambio fue mi percepción hacía las mujeres, (...) todas son valiosísimas, yo podré despreciar os concursos de belleza pero no puedo tolerar que juzguen a la mujeres que participan en ellos”, explicó Salas.

Por su parte, Bárbara López dejó saber que no esta ni en contra ni a favor, “Para mí hay cosas más importantes que la belleza como tal, no me disgustan, solo me gustaría que se acomodaran bien las prioridades de la belleza como tal”, puntualizó.

Dentro de las 32 participantes, está Bárbara López, quién en la novela ‘Amar a muerte’ dio vida a Juliana Valdés, junto a Valentina Carvajal, interpretada por Macarena Achaga, quienes fueron tendencia y muy reconocidas en Latinoamérica, pues se convirtieron en la pareja “Juliantina”, la primera pareja lésbica en ser presentada en horario Prime en México.

“Me sentí muy feliz de habla hispana tenga este poder de fuerza, de drama, era una historia tan intensa”, afirmo López a Contrarreloj.

De otro lado, Itze López comentó que para ella, esta es una oportunidad única y “es una vía para hacer una reflexión profunda”.

Finalizando, Bárbara anunció, “Esta historia va más allá de un concurso de belleza”.