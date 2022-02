Julio Sánchez Cristo DJ: un recorrido por la música acústica

Esta semana Julio Sánchez Cristo presenta un recorrido por la música acústica más importante de las últimas décadas.

PRIMERA HORA

En la ciudad de la furia - Soda Stereo

Pasos de cero - Pablo Alborán

Tu recuerdo - Ricky Martin, Lamari

Gimme the power - Molotov

El duelo - La Ley, Ely Guerra

Autumn leaves/indian summer - Tony Bennett

Like a Rolling Stone - Bob Dylan

Hotel california - The Eagles

SEGUNDA HORA

Layla - Eric Clapton

Amante bandido - Miguel Bosé

En el muelle de San Blás - Maná

Los Dinosaurios - Charly Garcia

Red red wine - UB40

Wild horses - Alicia Keys, Adam Levine

Heaven - Bryan Adams

Siempre en mi mente - Pepe Aguilar, Miguel Bosé

Golpes en el corazón - Los Tigres del Norte, Paulina Rubio

La chispa adecuada - Bunbury, León Larregui

TERCERA HORA

I just wanna love u - JAY-Z

I kissed a girl - Katy Perry

Amiga mía - Alejandro Sanz

The man who sold the world - Nirvana

A Dios le pido - Juanes

If i fell - Maroon 5

Make it happen - Mariah Carey

Close to you, the long to be - Sarah Anderson

Rock ´n´roll all nite - Kiss

Mr. Jones - Counting crows

Take on me - a-ha