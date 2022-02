Conozca a Jacobo Peña, el niño que a sus 13 años ya escribió tres libros

Jacobo Peña, un niño de 13 años, estuvo en W Fin de Semana para hablar sobre su libro de casi 700 páginas que le tomó tres años terminar. Además, reveló los hábitos que ha tenido en su vida.

De igual forma, reveló que ha escrito dos libros más, esto con tan solo 13 años.

“Desde muy pequeño me leían cosas, mis papas me leyeron cuentos, libros e historias. Yo estaba chiquito, como desde los 4 años me gustó mucho. De hecho, escribí otros dos libros: uno a los 5 y otro a los 9 años”, dijo.

“Me demoré tres años en escribir este libro, de los 10 a los 13″, agregó.

Asimismo, aseguró que quiere que la escritura “sea lo más importante” en su vida.

Por otro lado, Peña dio un breve resumen de lo que sus lectores encontrarán en su libro, un texto de ciencia-ficción en un mundo pos apocalíptico.

“Es un libro de ciencia-ficción. Es un mundo en el que ya pasaron varios años desde el fin del mundo”, dijo.

Finalmente, reveló algunos de sus escritores favoritos, entre los que destacó a Julio Verne y J. K. Rowling.

“Soy fan de los libros de ciencia-ficción y los he tomado como base para construir mi libro”, concluyó.

Conozca más acerca de este libro en la siguiente URL: https://universolooderish.com/