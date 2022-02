ABC del anuncio de la Corte Penal Internacional de abrir investigación por invasión de Rusia a Ucrania

Este lunes el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abrirá una investigación entorno a los hechos que se han presentado en Ucrania en los últimos días, siendo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el principal señalado de estos delitos.

En Contrarreloj, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad de la Salle, Cesar Niño, hizo un análisis de lo que significa el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que ni Ucrania y Rusia, pertenecen a dicha jurisdicción internacional.

“Las declaraciones del fiscal son una carta de invitación a la institucionalidad de la Corte. La Corte está maniatada frente a las investigaciones contra Putin, a pesar de las declaraciones públicas del fiscal”, comentó el experto.

Por su parte, explicó que: “Al no ser parte del Estatuto de Roma, que es el que da vida a la Corte en 1988, los estados que no son parte, la Corte no los cobija. Estamos jugando a que Kiev ratifique y la otra porque Rusia no hace parte de ese modelo de la Corte Penal Internacional. Es de resaltar que la Corte Penal Internacional no juzga estados, pero sí personas. Solo se encarga de revisar cuatro delitos y de personas responsables sobre esos delitos”.

Los cuatro delitos de los que se encarga la Corte Penal Internacional son:

Genocidios

Crimen de agresión

Lesa humanidad

Crimen de guerra

Por su parte, Cesar Niño, explicó que una declaración del presidente Putin de no reconocer o decir que Ucrania debe desaparecer, se trataría de un acto de Genocidio.

Además, añadió que en las ciudades de Rusia, si existe una sanción simbólica, situación que para el presidente Ruso no tiene una gran importancia, pues el profesor asegura que “Esa sanción y todas las dificultades, no es trascendente cuando no reconoces los derechos humanos”.