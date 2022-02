Las sanciones no tienen precedentes, van a golpear fuerte a Rusia: exportavoz del Departamento del Tesoro de EE.UU.

A propósito del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra los bancos de Rusia, Hagar Chemali, exportavoz de terrorismo e inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habló en La W sobre las implicaciones que podrían tener las medidas.

“Las sanciones no tienen precedentes, son fuertes y las medidas tan severas toman un poco más de tiempo, las sanciones van a golpear fuerte a Rusia”, indicó la exportavoz del Departamento del Tesoro.

Por el momento no se ha realizado un anuncio oficial sobre los bancos o entidades financieras específicas que podrían resultar afectadas. Además, indicó que, por su experiencia, se podría estar evaluando sanciones evitando el riesgo en las exportaciones.

Lea también en La W: Rusia y Ucrania empiezan las negociaciones en la frontera bielorrusa

“No se ha hecho el anuncio oficial sobre los bancos afectados, pero no serán todos para que no haya afectación en las exportaciones, es importante no afectar ciertos negocios”, aseguró Chemali.

Específicamente sobre el asunto que tiene que ver con las relaciones comerciales, puntualizó: “Europa importa gas y petróleo de Rusia, reemplazar la fuente toma tiempo, lo que saldrá es algo bien pensado”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Hagar Chemali, exportavoz de terrorismo e inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.