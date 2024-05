Director (e) del ICBF Magdalena presentó su renuncia

Santa Marta

Luego de conocerse las denuncias relacionadas con la presunta contratación ‘a dedo’ de $42 mil millones de pesos por parte del ICBF en el Magdalena y que fueron evidenciadas por la Procuraduría General de la Nación, la entidad dijo que no se han desconocido y mucho menos se han celebrado contratos en esta sede.





Leonardo Pérez Medina, director encargado de la entidad, dijo durante una rueda de prensa realizada en Santa Marta que “nos han acorralado con falsas denuncias de contratos que no se han adjudicado y de los cuales no existe registro. Son señalamientos infundados en contra de mi persona y los funcionarios de esta regional”.







Manifestó además que por esta situación el servicio prestado a los niños está en riesgo. Medina presentó su renuncia al cargo y solicitó que enviaran funcionarios del orden nacional a verificar lo que sucede.