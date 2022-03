“Me dijeron camine me presento y me empezaron a golpear:” denuncian caso de abuso policial en Bogotá

Bogotá

Luis Felipe Riaño denuncia que en pasados días fue víctima por parte de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que lo golpearon, según él, indiscriminadamente hasta ocasionarle varias heridas, esto luego de subirlo a la patrulla que llegó inicialmente para atender una pelea.

“Yo estaba frenando una riña en el Oxxo de la carrera 70 con 116, un compañero con un desconocido que llegó a pedir plata, le dio un puntazo en la espalda, el agresor se metió al Oxxo y yo cerré y pedí que llamaran a la Policía, cuando llegaron me esposaron fue a mí, las cajeras les decían que yo no estaba haciendo nada”, dijo Riaño.

El joven narró que: “le pedí la identificación a los policías que porque yo no tenía nada que ver y no era regular ese procedimiento, eso es una arbitrariedad, me empezaron a insultar y me subieron, me dijeron camine me le presento y me empezaron a golpear, me partieron una costilla y me dejaron contusiones.”

“Me dejan de golpear porque el otro policía dice que ya no más, imagínese cómo fue la paliza. Me llevaron al CAI Andes y me tuvieron ahí como media hora y me soltaron, nadie me brindó atención y llame a la ambulancia y tampoco, me tocó irme caminando para la casa con la cosilla rota”, agregó.

Sobre esta denuncia, W Radio consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, quien al momento no ha dado una respuesta sobre esta situación que se registró hace un par de días.

