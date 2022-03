Modelo de negocio extranjero Generación Zoe no es vigilado por la Superfinanciera, asegura la entidad

La Superintendencia Financiera de Colombia aseguró que ni el modelo de negocio de origen argentino conocido como Generación Zoe, ni la Asociación Latinoamericana de Coaches Cristianos S.A.S., ni la Confederación Mundial de Coaches S.A.S. están bajo su vigilancia, pues “los productos asociados al modelo extranjero Generación Zoe se alojan fuera del territorio colombiano”.

“Cabe señalar que ni Generación Zoe ni las mencionadas sociedades participan en el proyecto piloto para realizar pruebas controladas en la Arenera de operaciones de cash-in y cash-out en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos”, agregó la entidad.

La entidad insistió en la importancia de conocer y evaluar los riesgos inherentes a las operaciones relacionadas con criptoactivos antes de tomar una decisión, “toda vez que no están amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, no hacen parte del sistema financiero y no hay una autoridad a la cual los usuarios puedan acudir en caso de inconvenientes”.