JEP revela que 5.733 integrantes de la UP fueron asesinados en el marco del conflicto

El despacho del magistrado Gustavo Salazar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga el caso relacionado las victimizaciones hacia la Unión Patriótica en el marco del conflicto armado, reveló que desde 1984 hasta el 2018 fueron asesinados y/o desaparecidos un total de 5.733 integrantes de la Unión Patriótica.

El magistrado hizo esa revelación durante la presentación del documental “Unión Patriótica: Desde las cenizas”, presentado por la jurisdicción y la Comisión de la Verdad, el cual recoge los relatos de distintas víctimas de esa colectividad política que tuvieron que exiliarse.

De acuerdo con el juez Salazar, la investigación abarcó dos años y la cifra recoge distintas bases de datos. Según el magistrado, el número de 5.733 víctimas es el “mínimo” de afectados, es decir, el universo general puede seguir aumentando. Además, la estadística recogida sólo incluye homicidios y/o desapariciones forzadas, no otro tipo de agresiones que no causaron la muerte.

“Este mínimo señala que lo más probable es que a partir de aquí este aumente no sustancialmente pero que aumente el número de víctimas registradas tanto en violencia letal como en violencia no letal, no incluimos lesiones”, expresó el magistrado de la JEP.

Según lo expresado por la jurisdicción tras las declaraciones del magistrado relator, la articulación entre la JEP y la Comisión en el esclarecimiento sobre los crímenes contra la Unión Patriótica tuvo bajo premisa que el “esclarecimiento de la verdad es un objetivo conjunto que debe ser alcanzado de manera coordinada”.