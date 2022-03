Candidata al senado denuncia abuso policial en aeropuerto de Santa Marta

La Candidata al senado por el partido Conservador, Yesenia Bedoya protagonizó un escándalo en el aeropuerto Simón Bolívar, según ella porque la aerolínea Viva Air le cobro $150 mil pesos por un bolso de mano, algo que consideró un abuso, razón por la que la policía tuvo que intervenir.

Según la afectada, los uniformados abusaron de la fuerza y la sacaron en contra de su voluntad de la sala, llevándola hasta la estación de policía, maltratándola durante el procedimiento.

“Viva me estaba cobrando en la puerta de abordaje $150 mil pesos más por llevar mi carriel que es un bolso de mano, me reboté, les hice protesta y empecé a alegar en el aeropuerto, me negué a pagar porque es un abuso y, ante esto me mandaron a la policía, me condujeron, me amarraron de manos y pies me esposaron tengo una lesión en mi brazo izquierdo por la fuerza que ejercieron al trasladarme” ,dijo la candidata al senado por el partido Conservador en un video publicado en redes sociales.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Santa Marta, se pronunció sobre el hecho diciendo que varios agentes tuvieron que intervenir y controlarla, por lo que la esposaron y posteriormente le impusieron dos comparendos.

“En el aeropuerto internacional Simón Bolívar se presenta un incidente con una usuaria luego de que fuera notificada de un costo adicional de su equipaje, ella se torna agresiva con la funcionaria de la empresa, se solicita el apoyo de la policía nacional, la pasajera se interpone entre los demás usuarios y el abordaje, aquí tratamos de disuadirla, pero al no lograrse dada la alteración se procede a conducirla, esposarla y trasladarla hasta la estación de Policía”, dijo el comandante de la policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jesús Manuel de los Reyes Valencia.

De otra parte, se conoció que a la candidata le fueron aplicados dos comparendos, uno por la obstaculización y otra por el irrespeto a la policía, también se hizo presente la personería distrital, además se le recibió su queja ante el inconformismo del procedimiento de policía.

Finalmente, Yesenia Bedoya dijo que luego de haber estado retenida en el aeropuerto, la aerolínea la embarcó en otro vuelo sin cobrarle el recargo adicional.