Video: Momentos cuando J Balvin y Residente compartían juntos

Mucho ha dado de qué hablar la canción que grabó Residente con el productor Bizarrap en la que se refiere al cantante colombiano J Balvin de racista, pendejo, mentiroso, imbécil, entre otros improperios.

Y es que las opiniones están divididas entre quienes apoyan lo expresado por el cantante puertorriqueño, pues mucha gente no quedó contenta con la manera de proceder del cantante en el Paro Nacional, y otros que critican a Residente porque lo tildan de resentido.

Entre tantos comentarios, muchos comenzaron a recordar imágenes de J Balvin y Residente cuando eran amigos y compartían juntos. Esto se dio en la gala de los Latin Grammy 2017 en la que se les ve a los dos risueños en compañía de Daddy Yankee.

“Estas son caras con las que uno no se ve normalmente, el señor René, un poco polémico y el maestro del reguetón siempre dando academia”, son las palabras que dice Balvin presentando a sus compañeros.

Pero la relación entre el paisa y el boricua comenzó a romperse a raíz de la insinuación de Balvin de boicotear los premios Grammy Latinos por no tener en cuenta al género del reguetón como se lo merece.

Residente le respondió: “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?” y le agregó lo siguiente: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

El colombiano le respondió “respeto tu opinión” y luego publicó una fotografía en Instagram con una camiseta de su marca con un perro caliente estampado, una clara estrategia de marketing que terminó de molestar a René quien se despachó nuevamente contra ‘el niño de Medellín’.

Ahí se desató el puertorriqueño y aseguró que las pocas palabras que escribió Balvin sobre el paro nacional se las había escrito él y le criticó su campaña de marketing mientras el país en donde él nació estaba viviendo un caos.

Desde ahí se dañó la relación entre Balvin y Residente que terminó de detonar con la canción ya mencionada que hizo el boricua.