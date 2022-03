Denuncian presiones a JAC para conseguir votos por el candidato Álvaro Rueda

Falta poco para las elecciones de Congreso, y comienzan a salir denuncias de compra de votos, esta vez, se estaría dando en Floridablanca con miembros de Juntas de Acción comunal de Altos de Villabel.

Allí, Julieth Cabrera, quien es miembro de esta junta, denunció que le pidieron que votaran por Álvaro Rueda, quien se lanza a la la Cámara de Representantes, por el Partido Liberal.

Al parecer, este candidato estaría impulsándose por el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, y su administración.

Julieth pidió a Fiscalía y Procuraduría que se investigue por presunta participación en política y y coacción electoral, basándose en que Silvia Carolina Rueda, presidente de la junta, le envió un mensaje de voz, de más de cuatro minutos hablando de por quien debería votar y que todo el grupo de la junta, debería ir por solo un candidato como lo ha solicitado la Alcaldía de Floridablanca.

"Estoy comprometida con Álvaro, sí, porque estoy comprometida, con quien me señala la administración y por eso le señalé a ustedes, toca trabajar con el, yo mí palabra se la di al alcalde, los de una junta de acción, qué es, trabaja con un fin mancomunado, Edward no puede trabajar con uno y con otro, qué estamos haciendo, no estamos buscando un fin objetivo, eso me incomoda, voy a convocar reunión. y señalamos el tema y se decide, necesito que me pasen por escrito y la junta decide qué se va a hacer".

La W ha conversado con Julieth Cabrera, y nos indicó que ahora, en comité, la junta de acción comunal decidirá si continúa en este grupo, tras lo sucedido.

Este medio intentó comunicarse con Álvaro Rueda y Miguel Ángel Moreno, para conocer su versión, pero, no ha contestado los mensajes.