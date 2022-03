“Todos los días me levanto para seguir mejorando”: tenista colombiana María Camila Osorio

En el Día Internacional de la Mujer, la joven tenista colombiana María Camila Osorio estuvo en contacto con Contrarreloj de W Radio para hablar sobre la final del WTA 250 de Monterrey que perdió la canadiense Leylah Fernandez.

“La verdad que esta semana, a pesar de todo, ha sido positiva, me ayudó a crecer mucho, a confiar más en mi tenis porque estoy mejorando todos los días, cada vez compito mejor. Creo que me enfrenté a rivales muy fuertes, pasaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno”, comentó.

Asimismo, se refirió a su rápido ascenso en el ranking WTA, pues en la actualidad ocupa el puesto 35 del mundo.

“Dios ha sido lo primero, después el trabajo y la disciplina. Todos los días me levanto para seguir creciendo, mejorando, aprendiendo y poco a poco se han dado las cosas, pero estoy feliz de que se estén dando los resultados”, dijo.

Por otro lado, María Camila Osorio mencionó las expectativas que tiene para el Indian Wells, uno de los torneos más importantes del mundo en el tenis.

“Tuve la oportunidad de ir en el 2021. El torneo es increíble, está muy bien organizado, entonces tengo mucha ilusión. La idea es ir con la mentalidad de hacer un buen torneo”, afirmó.

Finalmente, explicó en Contrarreloj cómo maneja la presión antes de un torneo tan importante como Indian Wells.

“A mí me motiva ese tipo de cosas porque la que más debe confiar soy yo. Entonces, creo que, como en todo, hay presión. Creo que con eso ya es suficiente”, concluyó.