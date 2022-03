Quejas de votantes en Miami

Para mí fue una demora de unos segundos y puedo decir que voté sin inconvenientes y como quería. Desafortunadamente, no sucedió lo mismo con otros votantes que se están quejando / LUIS ROBAYO

Los colombianos inscritos para votar en el exterior pueden hacerlo de manera anticipada. Por fuera de Colombia, las urnas están abiertas desde el lunes y así permanecerán hasta el próximo domingo.

Como ciudadano, ejercí mi deber y mi derecho al voto el primer día de la apertura de las urnas y fue un proceso eficiente y claro.

Los jurados de mi mesa, que fue la mesa número 2 instalada en el Museo de Coral Gables, me entregaron el tarjetón para votar para Senado. Me dijeron que, si quería votar en Cámara de Representantes por la jurisdicción de colombianos en el exterior, por las comunidades afrocolombianas o por la circunscripción indígena.

Por último, pedí el tarjetón por una de las consultas y me lo suministraron rápida y amablemente.

Recibí de los jurados de votación instrucciones claras para marcar los tres tarjetones y debo decirles –para que se preparen– que el de Senado es un poco confuso por la cantidad de partidos. Me imagino que pasa lo mismo con los de Cámara cuando hay muchas opciones.

Mi consejo es que miren los tarjetones que publica la Registraduría antes de ir a votar, para que en el cubículo encuentren rápidamente a sus candidatos al Senado y a la Cámara.

Para mí fue una demora de unos segundos y puedo decir que voté sin inconvenientes y como quería. Desafortunadamente, no sucedió lo mismo con otros votantes que se están quejando.

En primer lugar, vamos a hablar con doña Elizabeth Nieto sobre lo que le pasó el pasado 8 de marzo en el Consulado de Colombia en Miami. A la salida del Museo, donde no pudo votar como lo había decidido, Nieto se encontró con el activista Beto Coral.

Las quejas no vienen solamente de votantes del Pacto Histórico. También nos comunicamos con Andrés Talero, secretario general del Nuevo Liberalismo, quien también conoce el caso de una colombiana que tuvo problemas para votar en Miami por la consulta que quería, en este caso la de la Coalición de la Esperanza.

Anoche hablé con el cónsul general de Colombia en Miami, Pedro Agustín Valencia, quien me explicó que se había declarado impedido para participar en cualquier tema relacionado con esta elección porque es hermano de la senadora Paloma Valencia, quien aspira a ser reelegida.

El cónsul Valencia me remitió a otros funcionarios que han manejado el proceso y quienes me dijeron que el hombre denunciado por la señora Nieto no es un empleado del consulado sino probablemente un jurado voluntario.

También me dijeron que ellos han instruido sobre la imparcialidad a los jurados y que no creen que se hayan presentado casos graves.

Un solo caso de un votante burlado en su decisión de elegir libremente es grave y se debe investigar. Debemos respetar y hacer respetar nuestro derecho al voto libre.