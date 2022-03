Sentí que es bueno y justo: Petro revela detalles sobre su encuentro con el papa y la petición que le hizo

En entrevista con La W con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, reveló detalles de su encuentro con el papa Francisco en el Vaticano el pasado 2 de febrero.

Durante la entrevista, Petro habló un poco sobre el concepto que tiene de la religión y su cercanía con Dios. “En la política uno no debe inmiscuirse mucho en la religión, que es libre para la gente. La libertad de culto está en la Constitución. No hay que seguir demasiado por principios, públicamente, el tema de la religión porque induce a una constricción religiosa”.

Agregando que, “yo identifico la palabra Dios con infinito, con la luz, es decir, es una forma de vivir después de los hechos. La luz viaja eternamente hasta donde sepamos, infinitamente”.

Siguiendo con el tema de la fe, Gustavo Petro se refirió al encuentro que tuvo con el papa Francisco, el cual duró aproximadamente 45 minutos y del que no se conocen muchos detalles.

Sobre la sensación que tuvo cuando vio al papa Francisco, el candidato presidencial expresó que “Hay momentos, 3 o 4, en los que uno siente una determinada energía. El papa ya me había invitado a una conferencia sobre el medio ambiente cuando era alcalde (…) pero cuando lo vi, me cogió la mano en un momento, y sentí que es un hombre bueno y justo”.

En cuanto a la conversación que sostuvieron, Petro aseguró que no puede dar muchos detalles de lo que hablaron, sin embargo, mencionó que el sumo pontífice le dijo “ama a tu pueblo”, a lo que él le respondió “todo lo que he hecho no ha sido sino por amor a mi pueblo”.

Además, Petro dijo que más adelante revelará más detalles de la conversación que tuvo con el papa Francisco.

Por último, expresó que lo que más le llamó la atención fue el cuadro que vio en el lugar donde se dio el encuentro. Según Petro, vio un cuadro contemporáneo de una pareja besándose.

“En el sitio había un cuadro muy bonito, contemporáneo, y era una pareja besándose, lo cual me pareció interesantísimo”.

Escuche la entrevista completa aquí: