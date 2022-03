Aspirantes a las curules de paz denuncian que no han recibido apoyo estatal. Foto: Registraduría - referencia.

A escasos dos días de las elecciones a Congreso que tienen como novedad 16 curules de paz en el país, en el departamento de Córdoba varios de los aspirantes denuncian que no han recibido ningún tipo de financiación estatal para realizar actividades propias de este tipo de contiendas.

“Estamos preocupados porque no ha sucedido nada con ese recurso, simplemente, han truncado el proceso. Primero, con el tema de las pólizas, porque no podemos pagar el seguro y cada día salía una cosa diferente”, señala una de las aspirantes, Agueda Quiñonez.

En caso de que les lleguen a girar los recursos, la candidata sostiene que no tendrían cómo acceder al mismo, al manifestar que “sería difícil porque lo primero que están exigiendo son facturas electrónicas y nosotros no tenemos plata para esta campaña; son las mismas comunidades las que hacen las ollas comunitarias, las que aportan el refrigerio ¿Cómo los líderes van a justificar eso cuando en la zona rural no hay cajeros electrónicos, ni nada electrónico para pagar una factura? Simplemente, hay una tienda de esquina”, advierte la candidata.

Lea también en La W:

El panorama mantiene en incertidumbre a los cinco municipios de Córdoba con circunscripciones especiales de paz: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré, donde se teme que esta 'traba' impida la participación de las verdaderas víctimas en el Congreso y las curules de paz se queden en manos de los partidos políticos tradicionales.

“Nos han comentado que solo algunos de los candidatos que se inscriben a la llamada 'politiquería', con la influencia de partidos tradicionales tendrían capacidad de llegar al electorado”, sostuvo Javier Arjona, quien es de la Delegación Asturiana para la Verificación de Derechos Humanos en Colombia, al término de una jornada con líderes sociales de Córdoba que expusieron la dramática situación.

Hace algunos meses, a través de La W Radio colectivos juveniles habían denunciado que varias casas politiqueras de Córdoba estaban detrás de las curules de paz.

Lea contexto: