El enemigo número uno de narcotraficantes y paramilitares fui yo: general (r) Miguel Maza Márquez

Colombia

La noticia del momento en Contrarreloj se traslada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque luego de cerca de un año de trabas y batallas legales, el general (r) Miguel Maza Márquez compareció a responder ante el despacho del magistrado Gustavo Salazar, por el caso que investiga victimizaciones a la Unión Patriótica.

El general ante la jurisdicción negó haber ordenado algún seguimiento a integrantes de esa colectividad política, sindicatos, o agremiaciones y estudiantes. También presentó esa misma respuesta al ser cuestionado sobre nexos de sus directores seccionales con grupos paramilitares, indicando que nunca supo de ellos.

De acuerdo con Maza Márquez, jamás fue su aliado, al contrario fue víctima de los paramilitares, y según él, fungió como su principal perseguidor así como con los narcotraficantes.

“Yo creo que el organismo y la persona más perjudicada con esto fue el DAS y el general Maza Márquez, en mi afán de neutralizar a estos señores fui objeto de siete atentados, y dentro de esos siete atentados mataron a mucha gente inocente, por ejemplo en la bomba del DAS” sostuvo en la audiencia.

Además, el exdirector del DAS señaló que el fallecido esmeraldero Víctor Carranza fue un financiador de grupos paramilitares, también afirmó que Fedegan en el Magdalena Medio en los años ochenta fue un grupo ganadero ligado al paramilitarismo, el cual buscaba incluso tener su propio grupo político.

Sobre su condena proferida por la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán y concierto para delinquir, el general Maza Márquez defendió su inocencia ante la JEP, manifestando incluso que su fallo se produjo en un contexto donde luego apareció el llamado ‘Cartel de la Toga’. Según el exdirector del DAS al contrario de victimario, él fue víctima en el proceso.

“Yo soy víctima de esas investigaciones, la condena mía obedeció a eso, últimamente se ha comprobado que los hechos que las pruebas que fueron claves para condenarme no fueron mías, por ejemplo la captura de Júbiz Hazbún (...) cuando mi investigación llegó a la Corte estaba de moda el famoso Cartel de la Toga, y llevo 12 años de estar detenido y no se atiende la apelación” expresó Maza.

Además, entregó relatos sobre lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia, según su versión el magistrado de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía lo llamó a decirle que por favor hablara con el presidente Belisario Betancur para que les salvara la vida, Maza llamó al mandatario y según sostiene, Betancur le afirmó “¿Qué puedo hacer?”.

“Yo fui muy amigo del doctor Alfonso Reyes Echandía, él me llama, me dice, Miguel dígale al presidente que ordene que paren, porque nos van a matar a todos, se oía el traqueteo de las ametralladoras. Llamé al presidente Betancur y le dije que había hablado con el magistrado Reyes y me ha dicho: ¿y qué puedo hacer?, un presidente que diga eso, pues no hizo nada” sentenció.

Durante la diligencia el exdirector del DAS también negó conocer que funcionarios de esa institución hayan participado en el entrenamiento de paramilitares y sicarios en el magdalena medio, en cabeza del mercenario Yair Klein.

Finalmente, el general (r) Maza Márquez justificó su actitud pasada de no presentarse ante la jurisdicción argumentando que se encontraba enfermo, y que “está de acuerdo con todas las investigaciones” que la JEP está adelantando. El juez Salazar y el procurador Alonso Pío Fernández pidieron al compareciente hacer un mayor ejercicio de memoria.