Fuerza Ciudadana uno de los perdedores de estas elecciones legislativas

Este movimiento político nació entre 1996 y 2006 cuando Carlos Caicedo, era rector de la Universidad del Magdalena, fundó el grupo significativo de personas junto a un colectivo de universitarios que soñaban con cambiar a Colombia.

Según el reporte de la Registraduría Ingrid Johana Aguirre Juvinao, es la única representante que tendrán ante la Cámara de Representantes, mientras que el Senado no tendrá ningún representante.

“Fuerza Ciudadana tiene una sola Cámara, algo que tiene algo de derrota porque no obtuvieron los resultados que se debían tener. Rafael Martínez fue segundo en la lista, y un candidato que no tenía el poder económico lo dobló en el Senado, hoy Fuerza Ciudadana no tiene credencial en el senado y solamente alcanza un escaño a la Cámara de Representantes”, manifestó Humberto Díaz, abogado y analista político.

Por su parte, Gustavo Petro se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Twitter, “Lamentablemente era el momento de la lista cerrada y Fuerza Ciudadana no lo entendió, sacrificó dos o tres curules al senado, los seguimos convocando al gran Frente Amplio por la Paz y la Democracia”.

Asimismo, Rafael Martínez, candidato al senado, escribió en su cuenta de Twitter “desde el Magdalena lideramos una lista nacional al Senado, integrada por hombres y mujeres valientes, con historias y luchas qué no se reflejan en las urnas, asistimos a un fraude monumental, por lo visto en Colombia, desaparecieron nuestros votos. Los hallaremos en los escrutinios”, anotó.