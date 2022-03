Álvaro Uribe: “disminuimos muchas curules y el principal responsable soy yo”

Colombia

Durante una reunión con la bancada del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la pérdida de curules del Centro Democrático en el Congreso.

“Disminuimos muchas curules y el principal responsable de esa disminución soy yo por la afectación a mi reputación. Y en muchos sitios de Colombia no dejaron votar a los ciudadanos”, señaló.

El jefe natural del partido también reconoció que se avecina una difícil transición política y ratificó la necesidad de reformar la JEP y de implementar más acciones para fortalecer la seguridad.

A propósito, pidió que se conforme un comité para definir el paso a seguir, el cual estará conformado por Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Óscar Darío Pérez. También participará Óscar Iván Zuluaga y su ex fórmula vicepresidencial.

“A nosotros nos toca aportar a coaliciones, no precipitarnos para darles la excusa a otros de que no participen. He querido decirles esto muy lentamente porque yo creo que lo importante ahora es la defensa de la democracia. Estamos con un problema muy grave que es Petro, en su vida, siempre con odio, ha hablado de expropiaciones y ahora lo matiza con la democratización, la misma de Maduro”, dijo.

También pidió consultarles a los 600.000 inscritos en el partido para encontrar el mejor camino, en el menor tiempo posible.

La senadora Cabal propuso acercarse a Federico Gutiérrez para conocerlo y despejar algunas dudas, mientras que la senadora Valencia lamentó que el partido haya dejado solo a Zuluaga.

“Me duele, doctor Óscar Iván, porque usted era el presidente que Colombia necesitaba, era el único candidato que representaba a los del ‘no’”, señaló.