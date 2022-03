Dinero que piden a funcionarios son para refrigerios: Alcaldía de Bucaramanga

Hay cierta suspicacia al interior de la Alcaldía de Bucaramanga por una cuota monetaria voluntaria que se pide a directivos y secretarios de la institución por $100. 000 pesos aproximadamente.

Este recaudo se haría para un fondo destinado para refrigerios, almuerzos, bebidas y comidas cuando funcionarios visitan barrios, entre otros usos, según, José David Cavanzo, jefe de gabinete, quien, también, aseguró que este cobro voluntario se hace desde que Juan Carlos Cárdenas está como alcalde, es decir, desde el 2020.

Puede leer: Joven denunció ser víctima de acoso por conductor de Indriver en Bucaramanga

Lo que cuestionan es que esta cuota se cobró dos semanas antes de las elecciones del Congreso y tuvo alguna influencia para supuestas campañas políticas de Luz Danna Leal y Jaime Durán, senador electo por Partido Liberal.

Esta información fue desmentida por Cavanzo, quien administra el dinero. El jefe de gabinete indicó que esa recolección la hacen bajo esta modalidad para evitar hacer contratos o CPS o gastar el dinero de la gente.

Lea en W: Piden crear un "marihuanódromo" en Barrancabermeja

"Es un aporte voluntario a la administración, tenemos muchos gastos que no deben cubrir los bumangueses, no se lo vamos a cargar a los ciudadanos, pedimos al gabinete, no es obligatorio, se hace un par de veces, para asumir estos gastos", agregó Cavanzo.