Joven denunció ser víctima de acoso por conductor de Indriver en Bucaramanga

Se trata de una joven de 20 años de edad, que pidió no dar su nombre, quien denuncio a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de abuso por parte de un conductor de la plataforma digital Indriver, el domingo, 13 de marzo, día de las elecciones, en Bucaramanga.

La víctima solicitó un servicio de transporte sobre las 11 de la noche y pensó que nunca acabaría el recorrido, ya que el sujeto la tocó en varias ocasiones la pierna y le insinuaba que se fueran a algún lugar.

La reacción de la joven fue coger su celular y captar esos momentos a través de video, sin que el conductor se diera cuenta, fue tanto el momento de shock, que no le decía nada al conductor cuando le manoseaba las piernas.

Puede leer:Denuncian acoso laboral y sexual en el Hospital Universitario de Santander

En los videos se escuchaba lo siguiente: gracias por dejarme tocarle las piernitas, entonces, cómo hacemos, la llamo o me llama, si no quiere, está bien, gracias por dejarme tocarle las piernitas" .



"No sabía qué hacer, el me dijo que sí me podía tocar la pierna, el no le importó, siguió tocándome, redujo muchísimo la velocidad cuando iba a llegar a casa, me preguntaba que si me recogía en la Universidad, estaba en shock, me llamó luego al otro día", dijo la víctima.

Finalmente, tras la denuncia que se hizo viral en redes, Indriver le contestó a través de un mensaje que el conductor fue expulsado de la plataforma.

Aunque no hay una denuncia oficial en Fiscalía, desde la secretaría de la mujer de Santander, se activó un plan de ruta con el ente acusador para que se investigue sobre el presunto acoso a la joven de 20 años.

Andrea blanco, jefe de esta cartera, dijo que, la denuncia se recibió por redes sociales y se está trabajando para identificar al presunto acosador de la plataforma digital.

Lea en W: Emergencias en Santander por lluvias: varios derrumbes e inundaciones

Aseguró que no es el primer caso que se denuncia por el uso indebido de estás plataformas. Ya hay registro de un abuso sexual en lo corrido del año.

El otro hecho se habría dado a inicios de enero, cuando un hombre intimidó a la víctima y la amenazó con arma cortopunzante.

"No tenemos cómo regular estas plataformas, por favor usar taxis, Ya son tres denuncias que reposan, la primera oportunidad que pasó fue una chica que fu abusada sexualmente, él la bajó de su carro , le pone arma blanca en el cuello, ella tuvo que acceder, su vida estaba corriendo peligro".